الدوري الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي والطريق إلى إسطنبول

الجمعة، 20 مارس 2026 - 01:06

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي

انتهت مواجهات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتم تحديد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث أكملهم بولونيا الإيطالي بفوزه على روما 4-3 بعد التمديد لوقت إضافي.

وتأهل الثنائي الإنجليزي أستون فيلا ونوتنجهام فورست مع الثنائي الإسباني سيلتا فيجو، وريال بيتيس، وثنائي برتغالي يتكون من سبورتنج براجا، وبورتو، مع فرايبورج الألماني.

وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 9 أبريل، على أن تقام مباريات العودة في الخميس التالي 16 أبريل.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم في إسطنبول.

مباريات ربع النهائي

سبورتنج براجا × ريال بيتيس.

بورتو × نوتنجهام فورست.

سيلتا فيجو × فرايبورج.

بولونيا × أستون فيلا.

وتقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق المذكور أولا.

نصف نهائي الدوري الأوروبي

المتأهل من سبورتنج براجا ضد ريال بيتيس × بورتو ضد نوتنجهام فورست.

المتأهل من سيلتا فيجو ضد فرايبورج × بولونيا ضد أستون فيلا.

الدوري الأوروبي
