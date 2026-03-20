بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة، 20 مارس 2026 - 01:04

كتب : FilGoal

تأهل بولونيا الإيطالي إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بعدما تخطى عقبة روما الإيطالي بنتيجة 4-3 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل ثلاثية روما كل من: إيفان نديكا، ودولان مالين، ولورينزو بيليجريني.

أخبار متعلقة:
وأحرز رباعية بولونيا كل من: جوناثان رووي، فيدريكو برناردسكي، وسانتياجو كاسترو، وكامباجي نيكولو.

ويضرب بولونيا موعدا مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي.

تقدم جوناثان رووي أولا لصالح بولونيا في الدقيقة 22 بصناعة من سانتياجو كاسترو في الدقيقة 22.

وبعد مرور عشر دقائق من هدف بولونيا تمكن إيفان نديكا من إحراز هدف التعادل لصالح روما بصناعة لورينزو بيليجريني ليعيد المباراة للتعادل من جديد.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول تمكن فيدريكو برناردسكي من إعادة التقدم إلى بولونيا من جديد في المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم بولونيا بهدفين لهدف.

وعزز سانتياجو كاسترو من تقدم بولونيا بهدف ثالث بعد 13 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني لقرب بولونيا من التأهل للدور ربع النهائي.

وقلص الفارق دولان مالين من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.

وعادل لورينزو بيليجريني النتيجة لصالح روما في الدقيقة 80 بالهدف الثالث لتذهب المباراة لأشواط إضافية.

وأحرز كامباجي نيكولو هدف الانتصار لصالح بولونيا في الدقيقة 111 من الشوط الإضافي الثاني.

ليتأهل بولونيا إلى الدور ربع النهائي ويواجه أستون فيلا.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525568/بولونيا-يفاجئ-روما-في-الأشواط-الإضافية-ويتأهل-لربع-نهائي-الدوري-الأوروبي