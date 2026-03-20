ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح بـ ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تأهل أستون فيلا الإنجليزي إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الإطاحة بـ ليل الفرنسي.

وفاز أستون فيلا بهدفين نظيفين في إياب دور الـ 16، ليكرر فوزه بعدها تخطي منافسه في فرنسا بهدف نظيف.

سجل جون ماكجين هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 54، فيما أضاف ليون بايلي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبات جون ماكجين الهداف التاريخ لأستون فيلا، بعدما سجل تاسع أهدافه مع الفريق بالبطولات الأوروبية الكبرى ليعادل بيتر ويذ الهداف التاريخي للفريق أوروبيا.

وينتظر أستون فيلا الفائز من مواجهة روما أمام بولونيا الإيطاليين.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي من مواجهة الإياب بالتعادل 3-3، لتمتد المباراة لوقت إضافي.

وفي مباراة أخرى اكتسح ريال بيتيس ضيفه باناثانيكوس برباعية نظيفة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل اليونان بهدف نظيف.

ويواجه بيتيس منافسه براجا البرتغالي في ربع النهائي.

كما كرر بورتو البرتغالي فوزه أمام شتوتجارت الألماني بالفوز 2-0.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز بطل البرتغال خارج أرضه بنتيجة 2-1.

ويلتقي بورتو أمام نوتينجهام فورست الذي أطاح بـ ميتيلاند الدنماركي.