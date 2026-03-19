دوري المؤتمر - ياسر يشاهد خروج سيجما من البدلاء.. وكريستال بالاس يحقق إنجازا تاريخيا

ودع فريق سيجما أولوموك التشيكي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي من دور الـ 16.

وخسر سيجما إيابا أمام ماينز الألماني بهدفين نظيفين، بعدما تعادل الفريق ذهابا سلبيا دون أهداف.

ولم يشارك اللاعب المصري محمد ياسر في المباراة وظل حبيسا على مقاعد البدلاء.

وشارك ياسر ذهابا 15 دقيقة، حين حل بديلا في الدقيقة 75 وأكمل مراوغتين بشكل صحيح من أصل 3 وتحصل على خطأ لصالح فريقه وفاز بـ 50% من صراعاته الثنائية.

وفي مباريات أخرى، تأهل فيورنتينا لربع النهائي بعد تكرار فوزه إيابا أمام راكوف تشيستوخوفا البولندي بهدفين لهدف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالنتيجة ذاتها بفوز فيورنتينا في فلورنسا.

كما تأهل كريستال بالاس إلى ربع النهائي بالفوز أمام أيك لارنكا القبرصي بنتيجة 2-1.

وعوض كريستال بالاس نتيجة الذهاب بعدما تعادل على ملعبه ووسط جماهيره سلبيا دون أهداف.

وبات كريستال بالاس أول فريق إنجليزي يصل إلى ربع نهائي بطولة أوروبية كبرى في أول مشاركة له منذ نوتينجهام فورست موسم 1978 - 1979 حين توج بلقب كأس أوروبا

ويصطدم فريق كريستال بالاس بمنافسه فيورنتينا في ربع النهائي.

فيما يواجه ماينز، فريق ستراسبورج الفرنسي.