دوري المؤتمر - ياسر يشاهد خروج سيجما من البدلاء.. وكريستال بالاس يحقق إنجازا تاريخيا

الخميس، 19 مارس 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد ياسر - سيجما أولوموك التشيكي

ودع فريق سيجما أولوموك التشيكي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي من دور الـ 16.

وخسر سيجما إيابا أمام ماينز الألماني بهدفين نظيفين، بعدما تعادل الفريق ذهابا سلبيا دون أهداف.

ولم يشارك اللاعب المصري محمد ياسر في المباراة وظل حبيسا على مقاعد البدلاء.

الدوري الأوروبي - سيلتا فيجو يفاجئ ليون ويتأهل لربع النهائي.. وركلات الترجيح تبتسم لـ نوتنجهام فورست يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال

وشارك ياسر ذهابا 15 دقيقة، حين حل بديلا في الدقيقة 75 وأكمل مراوغتين بشكل صحيح من أصل 3 وتحصل على خطأ لصالح فريقه وفاز بـ 50% من صراعاته الثنائية.

وفي مباريات أخرى، تأهل فيورنتينا لربع النهائي بعد تكرار فوزه إيابا أمام راكوف تشيستوخوفا البولندي بهدفين لهدف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالنتيجة ذاتها بفوز فيورنتينا في فلورنسا.

كما تأهل كريستال بالاس إلى ربع النهائي بالفوز أمام أيك لارنكا القبرصي بنتيجة 2-1.

وعوض كريستال بالاس نتيجة الذهاب بعدما تعادل على ملعبه ووسط جماهيره سلبيا دون أهداف.

وبات كريستال بالاس أول فريق إنجليزي يصل إلى ربع نهائي بطولة أوروبية كبرى في أول مشاركة له منذ نوتينجهام فورست موسم 1978 - 1979 حين توج بلقب كأس أوروبا

ويصطدم فريق كريستال بالاس بمنافسه فيورنتينا في ربع النهائي.

فيما يواجه ماينز، فريق ستراسبورج الفرنسي.

الدوري الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي والطريق إلى إسطنبول بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح بـ ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة "تمزق إصبعه".. جالاتا سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بعد الإصابة الغريبة للاعبه الدوري الأوروبي - سيلتا فيجو يفاجئ ليون ويتأهل لربع النهائي.. وركلات الترجيح تبتسم لـ نوتنجهام فورست مؤتمر روسينيور: خطأ ترجمة تصريح إنزو تسبب في سوء فهم.. وتعاملنا مع تسريب التشكيل مدرب جيرونا: أرى نفسي قادرا على تدريب مانشستر سيتي
بعد الشكوى الفلسطينية.. فيفا يعلن تطبيق 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي 11 دقيقة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي والطريق إلى إسطنبول 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح بـ ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن استدعاء ديانج وكامويش لمنتخبي مالي وكاب فيردي ساعة | الدوري المصري
دوري المؤتمر - ياسر يشاهد خروج سيجما من البدلاء.. وكريستال بالاس يحقق إنجازا تاريخيا ساعة | الكرة الأوروبية
هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة ساعة | الكرة الأوروبية
بتواجد كافة أعضائه.. انطلاق الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة ساعة | منتخب مصر
