بتواجد كافة أعضائه.. انطلاق الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة

الخميس، 19 مارس 2026 - 23:29

كتب : FilGoal

اجتماع اتحاد الكرة

انطلق الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة بعض الأمور والترتيبات الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، عن حضور كافة أعضاء اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، سواء بالتواجد في مقر الاتحاد، أو الحضور عن طريق تقنية "زوم".

وتستعد منتخبات مصر، الأول والشباب والناشئين، للاستحقاقات المقبلة في توقف مارس الجاري وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية، لضمان إعداد مثالي للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن احتمالات إقامة مباراة مصر وإسبانيا الودية أصبحت واردة بقوة، بعدما تم الكشف عن عدم إقامة المباراة لظروف إدارية.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

ومن المرجح أن تلعب المباراة - حال إقامتها - على ملعب نادي إسبانيول في برشلونة بعد ما تم إبلاغ اتحاد الكرة بذلك.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن رئيسه هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا.

وأفاد اتحاد الكرة أن هذه التحركات تأتي في ظل العمل على إنهاء أزمة التأشيرات الخاصة بالسفر، حيث يواصل رئيس الاتحاد اتصالاته من أجل تذليل جميع العقبات وضمان انتظام برنامج المنتخب.

وفقا لاتحاد الكرة، يحرص أبو ريدة على توفير أفضل أجواء للمعسكر المقبل لمنتخب مصر خلال الأجندة الدولية الشهر مارس، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره السعودي، يوم 27 مارس الحالي في مدينة جدة.

اتحاد الكرة منتخب مصر هاني أبو ريدة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بتواجد كافة أعضائه.. انطلاق الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525564/بتواجد-كافة-أعضائه-انطلاق-الاجتماع-الطارئ-لاتحاد-الكرة