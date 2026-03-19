"تمزق إصبعه".. جالاتا سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بعد الإصابة الغريبة للاعبه

الخميس، 19 مارس 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

نوا لانج - لاعب جالاتا سراي

تعرض الهولندي نوا لانج لاعب جالاتا سراي التركي، لإصابة خطيرة أمام ليفربول.

واكتسح ليفربول ضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة إيابا، بعدما خسر الريدز ذهابا في تركيا بهدف نظيف.

وخرج نوا لانج في الدقيقة 81 متأثرا بإصابة في إصبعه، ليحل ماورو إيكاردي بدلا منه.

أخبار متعلقة:
الأولى مع ليفربول منذ تصدي كورتوا.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام جالاتاسراي سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر تودور: نستحق التعادل مع ليفربول.. وخضنا اللقاء بـ 12 لاعبا

واندفع لانج في كرة مشتركة بالقرب من خط المرمى، ليقود بالاستناد على لوحة الإعلانات، قبل أن يسقط أرضا ممسكه بإصبعه، بعدما علق إصبعه بين جزئي لوحة إعلانية.

وهدد نادي جالاتا سراي بمقاضاة ليفربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد إصابة لاعبه.

وقال إيراي يازجا الأمين العام لنادي جالاتا سراي عبر موقع HTSpor: "قدمنا ​​شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي بعد المباراة. وأجروا تحقيقاتهم أيضاً. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم الأمر، نجري محادثات مع المحامين. سنرفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض."

ونشر لانج صورة بعد إجرائه الجراحة، وكتب "سارت العملية الجراحية على ما يرام، شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم."

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات جريمي فريمبونج لاعب ليفربول، بعد خشية تعرض مواطنه لإصابة قوية "عندما ذهبت للاطمئنان على نوا لانج، أخبرني بعضهم أن نصف إصبعه قد تمزق. كان يعاني من ألم شديد."

وتأهل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نوا لانج ليفربول جالاتا سراي
نرشح لكم
هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان
أخر الأخبار
بعد الشكوى الفلسطينية.. فيفا يعلن تطبيق 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي 11 دقيقة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي والطريق إلى إسطنبول 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح بـ ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن استدعاء ديانج وكامويش لمنتخبي مالي وكاب فيردي ساعة | الدوري المصري
دوري المؤتمر - ياسر يشاهد خروج سيجما من البدلاء.. وكريستال بالاس يحقق إنجازا تاريخيا ساعة | الكرة الأوروبية
هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة ساعة | الكرة الأوروبية
بتواجد كافة أعضائه.. انطلاق الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
/articles/525562/تمزق-إصبعه-جالاتا-سراي-يهدد-بمقاضاة-ليفربول-بعد-الإصابة-الغريبة-للاعبه