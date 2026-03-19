"تمزق إصبعه".. جالاتا سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بعد الإصابة الغريبة للاعبه

تعرض الهولندي نوا لانج لاعب جالاتا سراي التركي، لإصابة خطيرة أمام ليفربول.

واكتسح ليفربول ضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة إيابا، بعدما خسر الريدز ذهابا في تركيا بهدف نظيف.

وخرج نوا لانج في الدقيقة 81 متأثرا بإصابة في إصبعه، ليحل ماورو إيكاردي بدلا منه.

واندفع لانج في كرة مشتركة بالقرب من خط المرمى، ليقود بالاستناد على لوحة الإعلانات، قبل أن يسقط أرضا ممسكه بإصبعه، بعدما علق إصبعه بين جزئي لوحة إعلانية.

🇹🇷🇬🇧🚨 EL GALATASARAY VA A DEMANDAR AL LIVERPOOL: Después de que le amputen un pedazo de dedo a Noa Lang por culpa de un cartel publicitario, el club turco confirmó que iniciará acciones legales. pic.twitter.com/KPaMR5nJLD — Derechazo (@derechazoar) March 19, 2026

وهدد نادي جالاتا سراي بمقاضاة ليفربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد إصابة لاعبه.

وقال إيراي يازجا الأمين العام لنادي جالاتا سراي عبر موقع HTSpor: "قدمنا ​​شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي بعد المباراة. وأجروا تحقيقاتهم أيضاً. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم الأمر، نجري محادثات مع المحامين. سنرفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض."

ونشر لانج صورة بعد إجرائه الجراحة، وكتب "سارت العملية الجراحية على ما يرام، شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم."

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات جريمي فريمبونج لاعب ليفربول، بعد خشية تعرض مواطنه لإصابة قوية "عندما ذهبت للاطمئنان على نوا لانج، أخبرني بعضهم أن نصف إصبعه قد تمزق. كان يعاني من ألم شديد."

وتأهل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.