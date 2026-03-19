مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: رفض اعتراض الزمالك على خوض مبارياته بصالة العاصمة

الخميس، 19 مارس 2026 - 22:28

كتب : هاني العوضي

الزمالك كرة سلة

كشف مصدر من اتحاد السلة، عن رفض اعتراض نادي الزمالك بخوض المباريات المقررة على ملعبه بصالة العاصمة الإدارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "طلب الزمالك قوبل بالرفض، وتم اعتماد صالة برج العرب لفرق الإسكندرية وصالة العاصمة لفرق القاهرة بنصف نهائي الدوري."

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائي من الدوري الممتاز على صالتي برج العرب بمحافظة الإسكندرية وصالة العاصمة الجديدة بمحافظة القاهرة.

أخبار متعلقة:
وذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا أيام 25 و26 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الفاصلة في حال التعادل يوم 2 إبريل.

ومن المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية والخامسة على صالة محافظة الفريق صاحب الترتيب الأفضل في الدور التمهيدي.

بينما تلعب المباراتان الثالثة والرابعة على صالة محافظة الفريق الآخر.

وتأهلت فرق الزمالك والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات إلى نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة، فيما سيخوض الأهلي لقاءً فاصلا مع سبورتنج.

وأقيمت مباريات ربع نهائي نسخة 2025-26 بنظام Best of 3 لتحديد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 98-74 وأصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.

وعوض الأهلي خسارته في اللقاء الأول بالفوز على سبورتنج في المباراة الثانية بنتيجة 89-71.

وكرر المصرية للاتصالات الفوز على سموحة بنتيجة 71-69، وانتصر الزمالك على الجزيرة بنتيجة 62-51.

وسيخوض الأهلي لقاء فاصلا مع سبورتنج يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري منافسه الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن ينتظر المصرية للاتصالات الفائز من لقاء الأهلي وسبورتنج.

يذكر أن الأهلي حامل اللقب بعدما فاز على الاتحاد في نهائي النسخة الماضية.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
/articles/525560/مصدر-من-اتحاد-السلة-لـ-في-الجول-رفض-اعتراض-الزمالك-على-خوض-مبارياته-بصالة-العاصمة