"بسبب ظروف المنطقة".. منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي مارس في المغرب

اعتذر منتخب فلسطين عن عدم خوض وديتي موريتانيا وبنين خلال شهر مارس.

وكان مقررًا أن يلتقي منتخب فلسطين أمام بنين يوم 27 مارس، وموريتانيا يوم 31 من الشهر ذاته في المغرب.

وكشف الاتحاد الفلسطيني في بيان عبر حسابه الرسمي: "يؤكد الاتحاد أن الظروف الراهنة في المنطقة والتحديات المرتبطة بالسفر وإغلاق المطارات حالت دون استكمال ترتيبات مشاركة بعثة المنتخب بالشكل المطلوب."

وشدد الاتحاد الفلسطيني على حرصه على سلامة اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري.

وأتم الاتحاد الفلسطيني "يجدد الاتحاد التزامه بمواصلة العمل على دعم المنتخب الوطني وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة، بما يلبي طموحات الجماهير الفلسطينية."

ولم ينجح المنتخب الفلسطيني في التأهل لكأس العالم، من المرحلة الثالثة.

واحتل منتخب فلسطين المركز الخامس في المجموعة الثانية التي تأهل منها كوريا الجنوبية والأردن إلى كأس العالم.

فيما تأهل منتخبا العراق وسلطنة عمان إلى المرحلة الرابعة من التصفيات، والتي نجح من خلالها أسود الرافدين في التأهل إلى الملحق العالمي.