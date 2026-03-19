مدرب جيرونا: أرى نفسي قادرا على تدريب مانشستر سيتي

الخميس، 19 مارس 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - ميجيل سانشيز

كشف ميشيل سانشيز مدرب جيرونا الإسباني عن جاهزيته لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ميشيل سانشيز في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "نعم، أرى نفسي جاهزا لتدريب مانشستر سيتي، لكن لا أعرف إن كانوا يرون ذلك أيضا، أرى نفسي مستعدا لتدريب أي فريق، لأنني أتعامل مع الأمر من منظور إنساني، مع التركيز على الثقافة الرياضية، والأداء الجيد، وتحقيق النتائج".

وواصل "أستعين بمدرس لغة إنجليزية، وأشعر أنني مستعد لإدارة غرفة ملابس تضم نخبة من اللاعبين، وأنا ممتن جدا لمساعدة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لي، يحسب له أنه يعطينا لاعبين على سبيل الإعارة".

وبسؤاله عن تجربة راؤول جونزاليس مع ريال مدريد كاستيا وفريق الشباب بالنادي الملكي، قال "عقلية الفوز التي يمتلكها راؤول تشبه عقلية ريال مدريد، يصعب مجاراتها، يستحق فرصة، وأؤمن بأن فرصة كبيرة ستأتي له قريبا".

وتولى ميشيل سانشيز تدريب جيرونا منذ صيف 2021 وينتهي عقده مع الفريق الصيف المقبل.

وخاض مع جيرونا الموسم الحالي 30 مباراة حقق الانتصار في 9، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

ويحتل جيرونا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الـ11.

