كادينا سير: برشلونة يرغب في تمديد عقد ليفاندوفسكي ولكن

الخميس، 19 مارس 2026 - 20:39

كتب : FilGoal

ذكرت إذاعة كادينا سير أن نادي برشلونة سيعرض على مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي تجديد عقده لعام واحد.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن برشلونة يريد تمديد عقد المهاجم البولندي لموسم واحد وبراتب أقل من الذي يتقاضاه حاليا.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة بيلينجهام أمام أتليتكو مدريد فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا

وأضاف التقرير أن إدارة النادي تسعى لإقناعه بقبول دور البديل والمساعدة في تأقلم المهاجم الجديد.

في الوقت نفسه، يواصل روبرت ليفاندوفسكي دراسة مستقبله قبل اتخاذ أي قرار نهائي، حيث أكد أنه سيبقي الأمر مفتوحا حتى مايو المقبل.

ويضع ليفاندوفسكي أولوية الاستماع إلى عروض برشلونة قبل تقييم أي خيارات أخرى.

لكن التقارير الأخيرة تشير إلى عروض مغرية من الدوري التركي، وبالأخص من فريقي فنربخشه ويشكتاش.

إذ كشفت صحيفة سبورت إن بشكتاش قدم عرضا أوليا يشمل 10 ملايين يورو كمكافأة توقيع و20 مليون يورو كراتب صافي سنويا في عقد لمدة موسمين، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه برشلونة.

العروض التركية جاءت في وقت تُتابع فيه أندية أخرى اللاعب، بما في ذلك فرق من الدوري الأمريكي مثل شيكاغو فاير، وأندية إيطالية مثل ميلان ويوفنتوس، التي ضمنت له الاستمرارية كلاعب أساسي.

من جهته، أكد جوان لابورتا الرئيس المنتخب للنادي الكتالوني رغبته في تجديد عقد ليفاندوفسكي، مع الإشارة إلى أن التفاصيل المالية قد تُحدد خيارات اللاعب النهائي، خاصة مع فارق الرواتب الكبير بين العروض.

النادي الكتالوني بدأ بالفعل دراسة بدائل في حال رحيل ليفاندوفسكي، سعيا لضمان التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لتعويضه.

نرشح لكم
مدرب جيرونا: أرى نفسي قادرا على تدريب مانشستر سيتي شكوك حول مشاركة بيلينجهام أمام أتليتكو مدريد يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا تقرير: برشلونة يسعى لضم راشفورد لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء آس تكشف مدة غياب جوان جارسيا عن برشلونة تيباس: استثمار رونالدو في ألميريا سيحدث نقلة عالمية للنادي لاليغا تحقق رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات وتتجاوز 17 مليون متفرج في موسم 2024/2025 برشلونة في بيان: لابورتا لن يدير النادي قبل مطلع يوليو
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: رفض اعتراض الزمالك على خوض مبارياته بصالة العاصمة 17 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر روسينيور: خطأ ترجمة تصريح إنزو تسبب في سوء فهم.. وتعاملنا مع تسريب التشكيل 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جيرونا: أرى نفسي قادرا على تدريب مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
"بسبب ظروف المنطقة".. منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي مارس في المغرب ساعة | الوطن العربي
كامويش في قائمة كاب فيردي لأول مرة استعدادا لتوقف مارس ساعة | الكرة الإفريقية
يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا.. وإصابة دودو ساعة | كرة يد
في غياب ماني.. قائمة السنغال لتوقف مارس استعدادا لـ كأس العالم 2026 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كادينا سير: برشلونة يرغب في تمديد عقد ليفاندوفسكي ولكن 2 ساعة | الدوري الإسباني
