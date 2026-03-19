كادينا سير: برشلونة يرغب في تمديد عقد ليفاندوفسكي ولكن

ذكرت إذاعة كادينا سير أن نادي برشلونة سيعرض على مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي تجديد عقده لعام واحد.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن برشلونة يريد تمديد عقد المهاجم البولندي لموسم واحد وبراتب أقل من الذي يتقاضاه حاليا.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي تسعى لإقناعه بقبول دور البديل والمساعدة في تأقلم المهاجم الجديد.

في الوقت نفسه، يواصل روبرت ليفاندوفسكي دراسة مستقبله قبل اتخاذ أي قرار نهائي، حيث أكد أنه سيبقي الأمر مفتوحا حتى مايو المقبل.

ويضع ليفاندوفسكي أولوية الاستماع إلى عروض برشلونة قبل تقييم أي خيارات أخرى.

لكن التقارير الأخيرة تشير إلى عروض مغرية من الدوري التركي، وبالأخص من فريقي فنربخشه ويشكتاش.

إذ كشفت صحيفة سبورت إن بشكتاش قدم عرضا أوليا يشمل 10 ملايين يورو كمكافأة توقيع و20 مليون يورو كراتب صافي سنويا في عقد لمدة موسمين، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه برشلونة.

العروض التركية جاءت في وقت تُتابع فيه أندية أخرى اللاعب، بما في ذلك فرق من الدوري الأمريكي مثل شيكاغو فاير، وأندية إيطالية مثل ميلان ويوفنتوس، التي ضمنت له الاستمرارية كلاعب أساسي.

من جهته، أكد جوان لابورتا الرئيس المنتخب للنادي الكتالوني رغبته في تجديد عقد ليفاندوفسكي، مع الإشارة إلى أن التفاصيل المالية قد تُحدد خيارات اللاعب النهائي، خاصة مع فارق الرواتب الكبير بين العروض.

النادي الكتالوني بدأ بالفعل دراسة بدائل في حال رحيل ليفاندوفسكي، سعيا لضمان التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لتعويضه.