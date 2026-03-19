شكوك حول مشاركة بيلينجهام أمام أتليتكو مدريد

الخميس، 19 مارس 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

تحوم الشكوك حول مشاركة جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في دربي المدينة يوم الأحد

ويصطدم ريال مدريد بجاره في دربي العاصمة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وذكرت جريدة إل موندو أن بيلينجهام شارك في جزء من التدريبات الجماعية لريال مدريد يوم الخميس، كما خضع لتمارين فردية خاصة.

وأوضح التقرير أن مشاركته أمام أتليتكو مدريد يوم الأحد محل شك، لكنه لم يُستبعد بشكل نهائي.

ولم يتمكن جود من المشاركة في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا لعدم تعافيه من الإصابة، رغم وجوده ضمن القائمة المسافرة إلى إنجلترا.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو الشهر الماضي بالعضلة الخلفية.

ويعاني بيلينجهام من إصابة أبعدته لمدة تجاوزت الشهر، وغاب بسببها عن العديد من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

