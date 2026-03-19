إنزاجي يمنح لاعبي الهلال 7 أيام راحة

الخميس، 19 مارس 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

منح الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال لاعبيه إجازة لمدة سبعة أيام خلال عيد الفطر وفترة التوقف الدولي على أن يعادوا تدريباتهم الخميس المقبل، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتأتي الإجازة تزامنًا مع التوقف الدولي وإجازة العيد التي تشهد انضمام العديد من اللاعبين إلى منتخباتهم.

وبعد التوقف، يعود الهلال إلى أجواء المنافسات في الرابع من أبريل المقبل عندما يستقبل ضيفه التعاون ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وأضاف التقرير أن إصابة علي لاجامي، مدافع فريق الهلال أمام أهلي جدة في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء خفيفة.

وأوضح التقرير أن الإصابة التي حالت دون إكمال لاجامي الكلاسيكو هي عضلية، وغير مقلقة للجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

و خرج لاجامي من أرضية الملعب، وحل مكانه حسان تمبكتي في الدقيقة 62 من هذه المباراة التي خطف من خلالها فريقه بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على أهلي جدة 4ـ2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر قبل 8 جولات من الختام.

