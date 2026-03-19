فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح

الخميس، 19 مارس 2026 - 16:03

كتب : FilGoal

عبر فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن سعادته بظهور زميله محمد صلاح بمستوى ملفت أمام جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على جالاتاسراي بنتيجة 4-0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا وصنع مثله ليقود الفريق للتأهل لربع النهائي.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "أنا سعيد من أجل محمد صلاح، ولكني سعيد للفريق بأكمله قبل كل شيء".

وأضاف "قدم صلاح أداءً جيدًا في الشوط الأول لكنه أهدر ركلة جزاء. في الشوط الثاني، حافظ على هدوئه وقدّم تمريرة حاسمة وسجّل هدفًا".

وتابع الهولندي "الأمر لا يتعلق بفرد واحد، ولا بلاعب أو اثنين، فنحن جميعًا نمرّ بنفس الظروف، كل يوم".

وأتم "نمرّ بلحظات صعبة، خاصة هذا الموسم، ولحظات جيدة، وعلينا التعامل مع كل شيء معًا لأننا نحتاج بعضنا بعضًا".

وأكمل الدولي المصري رباعية ليفربول في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة على طريقته من خارج منطقة الجزاء.

ليصل إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، كأول لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وفاز ليفربول على جالاتاسراي برباعية في إياب دور الـ16 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، بعدما خسر في تركيا بهدف دون رد.

ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1 وهي مجموع المباراتين.

ليتلقي مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في دور الـ8 للبطولة وهي مواجهة مكررة من الموسم الماضي بعدما التقى الفريقين في دور الـ16.

