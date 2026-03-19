تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك جالاتاسراي في المباراة التي شهدت إهداره لركلة جزاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على جالاتاسراي بنتيجة 4-0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا وصنع مثله ليقود الفريق للتأهل لربع النهائي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جالاتاسراي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 435 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 255 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

