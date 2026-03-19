تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية

الخميس، 19 مارس 2026 - 15:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام جالاتاسراي

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك جالاتاسراي في المباراة التي شهدت إهداره لركلة جزاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على جالاتاسراي بنتيجة 4-0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا وصنع مثله ليقود الفريق للتأهل لربع النهائي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جالاتاسراي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال تقرير: برشلونة يسعى لضم راشفورد لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 435 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 255 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

نرشح لكم
تقرير: تأهل كومو لدوري الأبطال يضعه أمام أزمات مالية والملعب جالاتا سراي يعلن خضوع أوسيمين لعملية جراحية هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة "تمزق إصبعه".. جالاتا سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بعد الإصابة الغريبة للاعبه فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن
تقرير: أرسنال يحاول التخلص من وايت.. وإيفرتون يترقب 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: منافسة بين قطبي مانشستر على تونالي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعثة منتخب مصر تغادر إلى جدة لمواجهة السعودية 40 دقيقة | منتخب مصر
دي لا فوينتي: إصابة جافي كانت أشبه بفقدان شخص من العائلة ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: إيقاف مدرب الأهلي مباراتين لتكرار الاعتراض على التحكيم ساعة | كرة سلة
تقرير: مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لضم فيرمن لوبيز ساعة | الدوري الإنجليزي
عقب مباراة موريتانيا.. الأرجنتين تواجه زامبيا وديا 2 ساعة | أمريكا
ذا صن: تفاؤل بعودة دي ليخت قبل نهاية الموسم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
