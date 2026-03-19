يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا

الخميس، 19 مارس 2026 - 15:02

كتب : FilGoal

كشف ريال مدريد عن تفاصيل إصابة تيبو كورتوا التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي والتي سيغيب بسببها عن مباراتي ربع نهائي أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ في ربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب في إسبانيا يوم 7 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 15 من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة:
هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا قائمة الأرجنتين - انضمام سداسي أتلتيكو مدريد وتواجد بريستياني لمواجهة جواتيمالا شكوك حول مشاركة كورتوا أمام أتليتكو مدريد

وكشف ريال مدريد عن إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

وكشفت صحيفة ماركان أن غيابه سيكون لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

مما يعني عدم لحاقه بمواجهتي بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وستكون هناك شكوك حول لحاق كورتوا بمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى غياب كورتوا عن مواجهات كل من أتلتيكو مدريد وريال مايوركا وبايرن ميونيخ وجيرونا ثم بايرن ميونيخ مجددا وألافيس وريال بيتيس وإسبانيول، مع احتمالية غيابه عن مباراة برشلونة.

وأوضح تقرير ماركا أن كورتوا شعر بانزعاجات خلال عملية الإحماء قبل مواجهة مانشستر سيتي لكنه رغم ذلك شارك في الشوط الأول بالكامل.

تقرير: برشلونة يسعى لضم راشفورد لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء آس تكشف مدة غياب جوان جارسيا عن برشلونة تيباس: استثمار رونالدو في ألميريا سيحدث نقلة عالمية للنادي لاليغا تحقق رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات وتتجاوز 17 مليون متفرج في موسم 2024/2025 برشلونة في بيان: لابورتا لن يدير النادي قبل مطلع يوليو شكوك حول مشاركة كورتوا أمام أتليتكو مدريد كرة جديدة في الدوري الإسباني لمكافحة العنصرية لابورتا: فليك سيمدد عقده مع برشلونة حتى 2028
تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات 15 دقيقة | رياضة نسائية
قائمة المغرب - غياب الشيبي وبلعمري مع وهبي.. وانضمام الزابيري 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا
هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
وزارة الشباب والرياضة تكشف تحركاتها لعدم تأثير إجراءات التقشف على أداء المنشآت ساعة | الكرة المصرية
مدرب الخلود: اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة.. وفخور باللاعبين ساعة | سعودي في الجول
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
