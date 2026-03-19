يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا

كشف ريال مدريد عن تفاصيل إصابة تيبو كورتوا التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي والتي سيغيب بسببها عن مباراتي ربع نهائي أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ في ربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب في إسبانيا يوم 7 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 15 من الشهر نفسه.

وكشف ريال مدريد عن إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

وكشفت صحيفة ماركان أن غيابه سيكون لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

مما يعني عدم لحاقه بمواجهتي بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وستكون هناك شكوك حول لحاق كورتوا بمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى غياب كورتوا عن مواجهات كل من أتلتيكو مدريد وريال مايوركا وبايرن ميونيخ وجيرونا ثم بايرن ميونيخ مجددا وألافيس وريال بيتيس وإسبانيول، مع احتمالية غيابه عن مباراة برشلونة.

وأوضح تقرير ماركا أن كورتوا شعر بانزعاجات خلال عملية الإحماء قبل مواجهة مانشستر سيتي لكنه رغم ذلك شارك في الشوط الأول بالكامل.