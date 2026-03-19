هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا

تحدث هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بثقة بعد حسم التأهل لربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشدد هاري كين أن فريق لا يخشى ريال مدريد المنافس المقبل رغم تاريخه في البطولة.

وسجل هاري كين هدفين في انتصار بايرن ميونيخ على أتالانتا 4-1 في مباراة الإياب.

وقال كين في تصريحات عقب المباراة: "بعد الانتصار الكبير في مباراة الذهاب، كان من السهل أن نشعر بالرضا عن أنفسنا".

وتابع "قلنا لأنفسنا أننا نريد الفوز بنفس أسلوب مباراة الذهاب ويجب أن نُشيد باللاعبين".

وشدد كين "مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة، عندما تواجههم في دوري الأبطال تتوقع مباراة صعبة".

واختتم كين تصريحاته "يجب أن نكون على أتم الاستعداد، لا نخشى أحدا رغم صعوبة اللقاء".

وحصل كين على جائزة أفضل لاعب في مباراة بايرن ميونيخ أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كين 10 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم،و47 هدفا خلال 39 مباراة مع الفريق وهو رقم قياسي بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ورفع كين رصيده إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب إنجليزي يصل إلى هذا الإنجاز.