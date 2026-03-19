هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا

الخميس، 19 مارس 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

تحدث هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بثقة بعد حسم التأهل لربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشدد هاري كين أن فريق لا يخشى ريال مدريد المنافس المقبل رغم تاريخه في البطولة.

وسجل هاري كين هدفين في انتصار بايرن ميونيخ على أتالانتا 4-1 في مباراة الإياب.

50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا أربيلوا: تغيير كورتوا كان احترازيا.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ تقرير: بسبب أزمة الإصابات.. بايرن ميونيخ يجهز حارس مرمى بعمر 16 عاما أمام أتالانتا

وقال كين في تصريحات عقب المباراة: "بعد الانتصار الكبير في مباراة الذهاب، كان من السهل أن نشعر بالرضا عن أنفسنا".

وتابع "قلنا لأنفسنا أننا نريد الفوز بنفس أسلوب مباراة الذهاب ويجب أن نُشيد باللاعبين".

وشدد كين "مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة، عندما تواجههم في دوري الأبطال تتوقع مباراة صعبة".

واختتم كين تصريحاته "يجب أن نكون على أتم الاستعداد، لا نخشى أحدا رغم صعوبة اللقاء".

وحصل كين على جائزة أفضل لاعب في مباراة بايرن ميونيخ أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كين 10 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم،و47 هدفا خلال 39 مباراة مع الفريق وهو رقم قياسي بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ورفع كين رصيده إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب إنجليزي يصل إلى هذا الإنجاز.

فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته
اتحاد الكرة: محاولات أخيرة لإحياء مباراة مصر وإسبانيا 3 دقيقة | منتخب مصر
فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات 38 دقيقة | رياضة نسائية
قائمة المغرب - غياب الشيبي وبلعمري مع وهبي.. وانضمام الزابيري ساعة | الكرة الإفريقية
يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
وزارة الشباب والرياضة تكشف تحركاتها لعدم تأثير إجراءات التقشف على أداء المنشآت ساعة | الكرة المصرية
