مدرب الخلود: اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة.. وفخور باللاعبين

أعرب ديس باكينجهام مدرب الخلود عن سعادته بعد إقصاء اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي.

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وقال ديس باكينجهام مدرب الخلود في المؤتمر الصحفي: "اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة، حاربنا كثيرا لكن السبب الرئيسي جهد اللاعبين".

وتابع مازحا "يبدو أننا في حاجة لمواجهة الحزم قبل كل مرحلة حاسمة، لعبنا أمامه ثم تأهلنا إلى نصف النهائي على حساب الخليج والآن بعد مواجهته انتصرنا على اتحاد جدة".

واختتم باكينجهام تصريحاته "أنا فخور باللاعبين وروحهم الكبيرة، وبعودتهم مرتين في النتيجة، تمكنا من الفوزعلى حامل اللقب".

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف.