مدرب الخلود: اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة.. وفخور باللاعبين

الخميس، 19 مارس 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

أعرب ديس باكينجهام مدرب الخلود عن سعادته بعد إقصاء اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي.

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وقال ديس باكينجهام مدرب الخلود في المؤتمر الصحفي: "اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة، حاربنا كثيرا لكن السبب الرئيسي جهد اللاعبين".

كونسيساو: أتحمل مسؤولية خروج اتحاد جدة من كأس السعودية مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة في نصف نهائي الكأس الخسارة الثانية تواليا.. الرياض يقلب تأخره إلى فوز على اتحاد جدة

وتابع مازحا "يبدو أننا في حاجة لمواجهة الحزم قبل كل مرحلة حاسمة، لعبنا أمامه ثم تأهلنا إلى نصف النهائي على حساب الخليج والآن بعد مواجهته انتصرنا على اتحاد جدة".

واختتم باكينجهام تصريحاته "أنا فخور باللاعبين وروحهم الكبيرة، وبعودتهم مرتين في النتيجة، تمكنا من الفوزعلى حامل اللقب".

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف.

منتخب السعودية يعلن قائمة مباراته ضد مصر إنزاجي يمنح لاعبي الهلال 7 أيام راحة كونسيساو: أتحمل مسؤولية خروج اتحاد جدة من كأس السعودية إنزاجي: تقنية الفيديو ورطت الحكم في ركلة جزاء أهلي جدة.. وثنائي الهلال شارك مصاب يايسله: كرة القدم ظالمة.. وليس دائما الفريق الأفضل من ينتصر بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة انتهت كأس السعودية - الهلال (1) 4-2 (1) أهلي جدة.. الأزرق إلى النهائي الزائدة الدودية تبعد جناح أهلي جدة عن مواجهة الهلال
كادينا سير: يرشلونة يرغب في تمديد عقد ليفاندوفسكي ولكن 51 ثاتيه | الدوري الإسباني
شكوك حول مشاركة بيلينجهام أمام أتليتكو مدريد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد تقدم أكثر من دولة.. إلغاء طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2031 و2035 46 دقيقة | آسيا
اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات المنتخبات قبل توقف مارس ساعة | منتخب مصر
من أجل ملاقاة بيراميدز.. بعثة الجيش الملكي تصل مصر ساعة | الكرة الإفريقية
من أجل ملاقاة الأهلي.. بعثة الترجي تصل مصر ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد السنغالي: يستحيل أن نفقد لقب أمم إفريقيا من الناحية القانونية ساعة | الكرة الإفريقية
كوليبالي يفتح النار على كاف: كأس أمم إفريقيا في السنغال ولن يتزحزح 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
