الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس، 19 مارس 2026 - 14:05

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - كأس نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جدول مباريات ربع نهائي دوري الأبطال.

وحسمت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأرسنال وليفربول وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة تأهلها لربع النهائي.

وتنطلق مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل.

بينما مباريات الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 أبريل.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

مباريات الذهاب

ريال مدريد × بايرن ميونيخ - الثلاثاء 7 أبريل

سبورتنج لشبونة × أرسنال - الثلاثاء 7 أبريل

باريس سان جيرمان × ليفربول - الأربعاء 8 أبريل

برشلونة × أتلتيكو مدريد - الأربعاء 8 أبريل

مباريات الإياب

أتلتيكو مدريد × برشلونة - الثلاثاء 14 أبريل

ليفربول × باريس سان جيرمان - الثلاثاء 14 أبريل

أرسنال × سبورتنج لشبونة - الأربعاء 15 أبريل

بايرن ميونيخ × ريال مدريد - الأربعاء 15 أبريل

