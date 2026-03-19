ممدوح عيد: سلامة لاعبي بيراميدز أهم من أي بطولة

يؤمن ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز أن صحة وسلامة أي لاعب في الفريق أهم من نتيجة أي مباراة أو أي بطولة.

وتعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لإصابة قوية خلال مواجهة بتروجت في ختام ربع نهائي كأس مصر.

وقال ممدوح عيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "صحة وسلامة أي لاعب بالفريق أهم من نتيجة أي مباراة وأي بطولة، ومهما كانت النتيجة فإن الاطمئنان على اللاعب محمد حمدي كان الأولوية لدى النادي والإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

وتعرض محمد حمدي لإغماء وبلع اللسان خلال لقاء بتروجت في الكأس وتم اتخاذ البروتوكول الطبي بالكامل ونقله إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية لمزيد من الاطمئنان.

وشدد ممدوح عيد أن صحة اللاعبين وسلامتهم هي الأولوية لدى النادي وأنه لا يهم مطلقا الفوز بمباراة أو حتى بطولة على حساب صحة أي من لاعبي الفريق لأنهم هم الثروة الأهم للنادي وإدارته.

وكان رئيس نادي بيراميدز توجه على الفور بعد لحظات من مباراة بتروجت إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على محمد حمدي وأبدى ارتياحه الشديد للحالة الصحية بعد تحسن الحالة واطمأن رئيس النادي من الأطباء المعالجين على حالة اللاعب وأنه لا شيء يدعو إلى القلق.

وخضع محمد حمدي لفحوصات شاملة بعد وصوله للمستشفى من الاطمئنان على الحركة والأعصاب وعدم وجود أي كسور وغيرها وجاءت جميعها إيجابية تماما وأن اللاعب تم إسعافه بالشكل المثالي وحالته مطمئنة للغاية، وخرج وغادر المستشفى عائدا إلى أسرته بشكل طبيعي وفي كامل صحته ووعيه.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 51 بعد إصابة قوية لمحمد حمدي احتاجت لتدخل الطاقم الطبي سريعا.

وتغلب بيراميدز على بتروجت بهدفين دون مقابل في ختام منافسات ربع النهائي.

وتأهل بيراميدز لمواجهة إنبي في نصف النهائي في حملة الدفاع عن لقبه.

ويواجه بيراميدز فريق إنبي يوم 3 أبريل المقبل على ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة مساء بنصف النهائي.

بينما يواجه زد فريق طلائع الجيش مساء الأربعاء.

وستلعب مباراة النهائي يوم 10 مايو في الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.