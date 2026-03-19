كونسيساو: أتحمل مسؤولية خروج اتحاد جدة من كأس السعودية

أعرب سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة عن تحمله مسؤولية الخروج من كأس ملك السعودية.

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وقال سيرجيو كونسيساو في المؤتمر الصحفي: "أخبرت اللاعبين أنني أتحمل المسؤولية كاملة، وأتمنى ألا تكونإصابة لاعبه المالي محمد دومبيا خطيرة".

وأضاف "غياب لاعب مثل دومبيا يؤثر علينا كثيرا".

وكشف كونسيساو "لست نادما على إخراج المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 71".

وأوضح "نعاني من تأثير سلبي بعد رحيل نجولو كانتي وازاد الأمر صعوبة بإصابة دومبيا".

وشدد "نعم لدينا لاعبين محليين، لكن الأسلوب يختلف".

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف.