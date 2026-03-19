كونسيساو: أتحمل مسؤولية خروج اتحاد جدة من كأس السعودية

الخميس، 19 مارس 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - اتحاد جدة

أعرب سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة عن تحمله مسؤولية الخروج من كأس ملك السعودية.

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وقال سيرجيو كونسيساو في المؤتمر الصحفي: "أخبرت اللاعبين أنني أتحمل المسؤولية كاملة، وأتمنى ألا تكونإصابة لاعبه المالي محمد دومبيا خطيرة".

إنزاجي: تقنية الفيديو ورطت الحكم في ركلة جزاء أهلي جدة.. وثنائي الهلال شارك مصاب بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة الزائدة الدودية تبعد جناح أهلي جدة عن مواجهة الهلال الهلال يعلن عودة تمبكتي قبل كلاسيكو أهلي جدة

وأضاف "غياب لاعب مثل دومبيا يؤثر علينا كثيرا".

وكشف كونسيساو "لست نادما على إخراج المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 71".

وأوضح "نعاني من تأثير سلبي بعد رحيل نجولو كانتي وازاد الأمر صعوبة بإصابة دومبيا".

وشدد "نعم لدينا لاعبين محليين، لكن الأسلوب يختلف".

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف.

مدرب الخلود: اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة.. وفخور باللاعبين إنزاجي: تقنية الفيديو ورطت الحكم في ركلة جزاء أهلي جدة.. وثنائي الهلال شارك مصاب يايسله: كرة القدم ظالمة.. وليس دائما الفريق الأفضل من ينتصر بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة انتهت كأس السعودية - الهلال (1) 4-2 (1) أهلي جدة.. الأزرق إلى النهائي الزائدة الدودية تبعد جناح أهلي جدة عن مواجهة الهلال الهلال يعلن عودة تمبكتي قبل كلاسيكو أهلي جدة الرياضية: مدافع النصر يخضع لبرنامج علاجي في مدريد
قائمة المغرب - غياب الشيبي وبلعمري مع وهبي.. وانضمام الزابيري دقيقة | الكرة الإفريقية
يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا 11 دقيقة | الدوري الإسباني
هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزارة الشباب والرياضة تكشف تحركاتها لعدم تأثير إجراءات التقشف على أداء المنشآت 47 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الخلود: اللعب على أرضنا أحد أسباب انتصارنا أمام اتحاد جدة.. وفخور باللاعبين 54 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
ممدوح عيد: سلامة لاعبي بيراميدز أهم من أي بطولة ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: أتحمل مسؤولية خروج اتحاد جدة من كأس السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
