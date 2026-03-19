كرة سلة - بعد حسم الأهلي تأهله.. الكشف عن مباريات نصف نهائي دوري الرجال

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مواعيد مباريات نصف نهائي مسابقة الدوري للرجال.

وتنطلق سلسلة نصف نهائي دوري الرجال يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفريق الفائز في 3 مباريات سيحسم بطاقة التأهل للنهائي.

وكان الأهلي قد حسم مقعده في نصف النهائي عقب التغلب على سبورتنج في المباراة الفاصلة.

ويواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات بينما يلعب الاتحاد ضد الزمالك.

وتقام المباريات على صالتي برج العرب بالإسكندرية والنادي بالعاصمة الإدارية.

وجاء موعد مباريات نصف النهائي كالآتي:

المباراة الأولى - الثلاثاء 24 مارس

الأهلي × المصرية للاتصالات - 6 مساء - العاصمة الإدارية

الاتحاد × الزمالك - 8 مساء - برج العرب

المباراة الثانية - الأربعاء 25 مارس

الاتحاد × الزمالك - 6 مساء - برج العرب

الأهلي × المصرية للاتصالات - 8 مساء - العاصمة الإدارية

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس

الاتصالات × الأهلي - 6 مساء - العاصمة الإدارية

الزمالك × الاتحاد - 8:30 مساء - العاصمة الإدارية

المباراة الرابعة "حال اللجوء إليها" - الإثنين 30 مارس

الزمالك × الاتحاد - 6 مساء -العاصمة الإدارية

الاتصالات × الأهلي - 8 مساء - العاصمة الإدارية

المباراة الفاصلة "حال اللجوء إليها" - الخميس 2 أبريل

الاتحاد × الزمالك - 6 مساء - برج العرب

الأهلي × الاتصالات - 8 مساء - العاصمة الإدارية