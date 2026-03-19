إنزاجي: تقنية الفيديو ورطت الحكم في ركلة جزاء أهلي جدة.. وثنائي الهلال شارك مصاب

يرى سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن تقنية الفيديو ورطت حكم مواجهة فريقه ضد أهلي جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية، واضطر لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وقال سيموني إنزاجي مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، ولا يزال أمامنا خطوة لحصد اللقب".

وكشف "أهلي جدة سجل هدفه من ركلة جزاء غير صحيحة، والحكم كان قريبا من الكرة وشاهد الحالة جيدا، لكن استدعاء تقنية الفيديو ورطه وصعّب عليه اتخاذ القرار، وفي رأيي هي ليست ركلة جزاء".

وتابع إنزاجي "افتقدنا عددا من اللاعبين مثل ناصر الدوسري، وكان هناك احتمالية لغياب كل من حسان تمبكتي ومتعب الحربي بعد عدم خوضهما التدريب الأخير، لكن تحدثت معهما للتضحية من أجل الهلال وأشكر الثنائي على المشاركة رغم الإصابة".

وأضاف "ما يهمني أنني رأيت الهلال وجماهيره سعداء في نهاية المباراة، عملنا بشكل جيد داخل الملعب".

واختتم إنزاجي تصريحاته "صحيح أنا أحب رؤية فريقي يسجل 4 أو 5 أهداف، لكن المباراة كانت صعبة ليس علينا فقط ولكن على الجانبين".

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف.