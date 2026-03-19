يايسله: كرة القدم ظالمة.. وليس دائما الفريق الأفضل من ينتصر

أعرب ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة عن خيبة أمله بعد الخروج من نصف نهائي كأس السعودية.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وقال ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة عبر المؤتمر الصحفي: "كرة القدم ظالمة في بعض الأحيان، وليال مثل هذه تشعرك بالكثيرة من خيبة الأمل، ليس بسبب الأداء ولكن النتيجة".

وشدد "فخور باللاعبين، وفي كرة القدم ليس دائما الفريق الأفضل هو الذي ينتصر، وأبارك للهلال على الفوز والتأهل".

وتابع يايسله "نركز على الأمور التي بإمكاننا التأثير فيها، واللاعبون يستشعرون بالمسؤولية، وأتمنى ألا تؤثر فيهم هذه النتيجة رغم كونها صعبة ولا يمكن هضمها".

وأضاف "الآن لدينا فترة راحة مستحقة للاعبين من أجل قضاء وقت مع عائلاتهم والاستشفاء أيضا".

واختتم يايسله تصريحاته "تأخرت في التبديلات لأننا كنا مسيطرين على اللقاء، ووصلنا إلى مرمى الهلال كثيرا لكن مع الأسف النتيجة هي التي تحكم".

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف.