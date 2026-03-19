بي إن سبورتس: رحيل كيروش عن منتخب عمان بسبب الأحداث الراهنة

الخميس، 19 مارس 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

استقر الاتحاد العماني لكرة القدم على تعيين حمد العزاني كمدير فني لمنتخب عمان.

ويستعد منتخب عمان لخوض توقف مارس الجاري ليلعب مباراتين وديتين.

وكشفت قناة بي إن سبورتس عن تكليف الاتحاد العماني لحمد العزاني لقيادة منتخب عمان الأول.

وأشارت القناة إلى أن ذلك القرار جاء بعد اعتذار البرتغالي كارلوس كيروش عن عدم الاستمرار في منصب.

ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الحالية.

ويعاني الخليج العربي من هجمات إيرانية بسبب رد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويلعب منتخب عمان يوم 27 مارس الجاري أمام سيراليون في أذربيجان.

بينما المباراة الثانية ستكون بين عمان وأحد منتخبي أذربيجان أو سان لوسيا يوم 30 مارس الجاري.

وكانت آخر مباريات عمان تحت قيادة كيروش في كأس العرب بشهر ديسمبر الماضي.

