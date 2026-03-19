تقرير: برشلونة يسعى لضم راشفورد لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء

يسعى نادي برشلونة حسم صفقة ضم ماركوس راشفورد بشكل نهائي لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء.

ويلعب راشفورد مع برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري مع بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وكشف موقع talkSPORT الإنجليزي عن مفاوضات متقدمة بين راشفورد وبرشلونة من أجل ضمه بشكل نهائي بعدما أعلن رغبته للنادي الكتالوني.

ويدخل الناديان في مزيد من المفاوضات الفترة المقبلة مع إصرار برشلونة على دفع قيمة أقل من 30 مليون يورو.

وينص التعاقد بين الناديين على أحقية برشلونة في ضم راشفورد بشكل نهائي لكن بشرط دفع 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى عقد برشلونة عدة اجتماعات مع مانشستر يونايتد بداية من يناير الماضي لحسم الصفقة لكن دون الوصول لاتفاق نهائي حتى الآن.

واقترح ديكو المدير الرياضي بنادي برشلونة استعارة راشفورد لموسم ثان كخيار يمنح برشلونة مزيدا من الوقت لسداد قيمة الشرط الجزائي.

وسجل راشفورد 10 أهداف وصنع 13 آخرين خلال 38 مباراة مع برشلونة ليقترب من قائمة توماس توخيل مع منتخب إنجلترا.

وأوضح التقرير أن هانز فليك أبلغ إدارة برشلونة برغبته في استمرار راشفورد الموسم المقبل.

ورغم ذلك يبحث برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين بينهم الإسباني بيدرو نيتو جناح تشيلسي حال فشلت صفقة ضم راشفورد نهائيا.