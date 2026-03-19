رغم تسجيل ميسي هدفه الـ 900.. إنتر ميامي يودع أبطال كونكاكاف بأفضلية الأهداف

الخميس، 19 مارس 2026 - 11:02

كتب : FilGoal

ودع إنتر ميامي منافسات دوري أبطال كونكاكاف من ثمن النهائي أمام ناشفيل الأمريكي.

وتعادل إنتر ميامي على ملعبه أمام ناشفيل بهدف لكل منهما، ليودع فريق ليونيل ميسي بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل أولا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

بينما نجح إسبينوزا لاعب ناشفيل من تسجيل التعادل في الدقيقة 74.

وخطف ناشفيل بطاقة التأهل لربع النهائي بأفضلية التسجيل خارج الملعب عند التعادل في النتيجة النهائية.

ووصل ميسي بهدفه في شباك ناشفيل إلى الهدف رقم 900 في مشواره بكرة القدم.

وسجل ميسي هدفه رقم 81 بقميص إنتر ميامي في مختلف المسابقات.

وجاءت أهداف ميسي في مسيرته كالآتي:

672 هدفا بقميص برشلونة.

115 هدفا بقميص منتخب الأرجنتين.

81 هدفا بقميص إنتر ميامي.

32 هدفا بقميص باريس سان جيرمان.

ويصعد ناشفيل الأمريكي لملاقاة فريق كلوب أمريكا المكسيكي في ربع نهائي أبطال كونكاكاف.

وكان إنتر ميامي ودع منافسات أبطال كونكاكاف الموسم الماضي من ربع النهائي أمام فانكوفر الكندي.

رغم تسجيل ميسي هدفه الـ 900.. إنتر ميامي يودع أبطال كونكاكاف بأفضلية الأهداف ساعة | أمريكا
