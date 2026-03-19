مواعيد مباريات الخميس 19 مارس 2026.. الدوري الأوروبي وودية منتخب اليد

الخميس، 19 مارس 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

سيف الدرع - منتخب مصر ضد فرنسا كرة يد

يشهد اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

الدوري الأوروبي

تقام منافسات إياب ثمن نهائي المسابقة مساء اليوم الخميس.

ويحل نوتنجهام ضيفا على ميتيلاند في الثامنة إلا ربع مساء، بينما يستضيف ليون فريق سيلتا فيجو في نفس التوقيت.

ويستضيف بورتو فريق شتوتجارت في تمام العاشرة مساء، كما يستضيف ريال بيتيس فريق باناثينايكوس.

بينما يستضيف أستون فيلا فريق ليل الفرنسي، وفي نفس التوقيت يستضيف روما فريق بولونيا.

كرة يد

يلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في الودية الأولى بين المنتخبين ضمن الاستعدادا لكأس العالم.

وتقام مواجهة مصر أمام وصيف أوروبا في التاسعة والربع مساء.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد معسكرا في ألمانيا يلعب خلال مواجهتين ضد الماكينات.

