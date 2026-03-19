إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن

وصف هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول زميله محمد صلاح بـ "الأسطورة" بعد الفوز بنتيجة 4-0 على جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا كأول إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز.

وصنع صلاح هدف اللاعب الفرنسي وسجل هدفا بطريقة رائعة قاد بها فريقه لربع نهائي أبطال أوروبا.

وقال إيكيتيكي لاعب ليفربول عبر قناة TNT Sports الإنجليزية: "وصول صلاح لـ 50 هدفا في أبطال أوروبا؟ سعيد لمحمد صلاح، هو أسطورة، أحيانا يقول الناس أنه يمر بموسم صعب"

وأضاف "لكن بالنسبة للاعبين مثلنا الذين يتابعونه منذ سنوات، أتيحت له فرص كثيرة في اللقاء، لكنه مع ذلك حافظ على تركيزه وقدّم لي تمريرة رائعة سجّلت بها هدفا".

وفاز ليفربول على جالاتاسراي برباعية في إياب دور الـ16 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، بعدما خسر في تركيا بهدف دون رد.

ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1 وهي مجموع المباراتين.

ليتلقي مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في دور الـ8 للبطولة وهي مواجهة مكررة من الموسم الماضي بعدما التقى الفريقين في دور الـ16.