50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا

تأهل بايرن ميونيخ لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى عقبة أتالانتا بيرجامو بتحقيق انتصارا كبيرا بنتيجة 4-1، ووصل مجموع المباراتين لنتيجة 10-2.

وسجل رباعية بايرن ميونيخ كل من: هاري كين هدفين، ولينارت كارل، ولويس دياز، فيما سجل هدف أتالانتا الوحيد لازار ساماردجيتش.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا مع ريال مدريد في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

حصل هاري كين في الدقيقة 22 على ضربة جزاء، واحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو وسجلها هاري كين في الدقيقة 25.

وعزز هاري كين تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد صناعة من يوسيب ستانيسيتش بعد مراوغات لدفاعات أتالانتا وسددها على يمين حارس أتالانتا ليؤكد تقدم بايرن ميونيخ، ويصل هاري كين للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

وبعد مرور 56 دقيقة جاء الدور على لينارت كارل ليسجل الهدف الثالث للفريق البافاري في شباك أتالانتا بعد صناعة مميزة من لويس دياز جناح بايرن ميونيخ.

واختتم لويس دياز رباعية بايرن ميونيخ في شباك أتالانتا بصناعة من لينارت كارل قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة، وأصبح كارل أصغر لاعب ألماني يسجل ويصنع في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لازار ساماردجيتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 85 بصناعة من ماريو باشاليتش.

ليتأهل بايرن ميونيخ بمجموع المباراتين بنتيجة 10-2، ويضرب موعدا مع ريال مدريد في دور الـ8 بكلاسيكو أوروبي منتظر.

