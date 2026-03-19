سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان

الخميس، 19 مارس 2026 - 01:16

كتب : FilGoal

سوبوسلاي - ليفربول

يرى دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول أن فريقه قدم الأداء المنتظر، مشددا على أهمية الفوز كخطوة للأمام.

وفاز ليفربول على جالاتاسراي برباعية في إياب دور الـ16 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، بعدما خسر في تركيا بهدف دون رد.

وقال سوبوسلاي عبر TNT Sports: "كنا بحاجة لهذا، اليوم أظهرنا الاتجاه الصحيح وما نريد تقديمه للجميع ولأنفسنا. كل شيء يبدأ منا، أعلم أن الجماهير قد تكون غير راضية، لكن هذه خطوة جيدة".

وأضاف "لا أهتم بكيفية التسجيل، فقط أريد مساعدة الفريق على النجاح. حاولت التسديد طالما الكرة تدخل المرمى فهذا هو الأهم".

وواصل "أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي، وأحاول تحمل مسؤولية أكبر لأن هذا ما يساعدك على التطور وأن تصبح لاعبا أفضل".

وعن مقارنته بـستيفن جيرارد قال: "كنت أشاهده وأنا صغير، المقارنة به شرف كبير. أنا سعيد باللعب لهذا النادي وارتداء القميص رقم 8".

وتابع "منذ الدقيقة الأولى كنا نضغط على جالاتاسراي، وتعاملي مع المباراة كان شخصيا بعض الشيء بعد احتفالاتهم في الذهاب، وهذا منحنا دافعا إضافيا".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان قال: "نركز أولا على نقل هذا الأداء للمباراة المقبلة، شاهدتهم أمام تشيلسي وهم فريق قوي، لكننا أثبتنا أننا قادرون على فعل أي شيء".

واختتم تصريحاته "يجب أن نلعب بنفس الطاقة في كل مباراة، أعلم أن دوري الأبطال مختلف، لكن نحتاج الحفاظ على نفس المستوى".

وفاز ليفربول على جالاتاسراي برباعية في إياب دور الـ16 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، بعدما خسر في تركيا بهدف دون رد.

ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1 وهي مجموع المباراتين.

ليتلقي مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في دور الـ8 للبطولة وهي مواجهة مكررة من الموسم الماضي بعدما التقى الفريقين في دور الـ16.

