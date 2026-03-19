تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء

الخميس، 19 مارس 2026 - 01:10

كتب : FilGoal

إيجور تودور - توتنام

أشاد إيجور تودور مدرب توتنام بأداء فريقه رغم عدم التأهل، مؤكدا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية حتى النهاية.

وتأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة أمام توتنام بنتيجة 3-2، وبمجموع 7-5 في المباراتين.

وقال تودور: "الشعور مختلط، لا تحب الخروج، لكن الأداء كان جيدا جدا. الأجواء في الملعب كانت رائعة والجماهير ساندت الفريق من أول لحظة".

وأضاف "أهنئ اللاعبين، كان هناك التزام كبير، جهد بدني واضح، والعديد من الأمور الإيجابية".

وواصل "الطاقة كانت مميزة منذ البداية، والجماهير قدرت أن الفريق قدم كل شيء من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة وكانت معنا طوال المباراة".

وأوضح "اللاعبون كانوا يؤمنون بأنفسهم، ويمكنك رؤية ذلك في الأداء. في آخر مباراتين حدث تحسن واضح، والمباراة المقبلة أمام نوتنجهام فورست مهمة لكنها لن تحسم أي شيء، الحسم سيكون في آخر ثلاث مباريات".

وعن العودة للمشاركات الأوروبية قال: "الموسم المقبل لا، ربما الذي يليه. لماذا لا؟ الفوز بلقب في الموسم الماضي منح اللاعبين ثقة كبيرة، والخبرة الأوروبية تصنع الفارق".

وتحدث عن الإصابات قائلا: "كنا نمتلك 11 لاعبا فقط، وعلى مقاعد البدلاء لاعب واحد هو كيفين دانسو، بينما أبلغ الأطباء لوكاس بيرجفال وديستني أودوجي وكونور جالاجر بإمكانية المشاركة لـ20 دقيقة فقط، وهذا يجعل قيمة الأداء أكبر".

واختتم "الفوز كان مهما من الناحية المعنوية".

وسيواجه أتلتيكو مدريد، برشلونة في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو والعودة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

توتنام دوري أبطال أوروبا تودور
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
/articles/525519/تودور-أداء-توتنام-كان-مميزا-رغم-الخروج-واللاعبون-قدموا-كل-شيء