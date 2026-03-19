سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته

أبدى أرني سلوت المدير الفني لليفربول رضاه عن أداء فريقه في الفوز على جالاتاسراي التركي، مشيدا بأداء محمد صلاح قائد منتخب مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر فريقه ليفربول الإنجليزي للتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على جالاتاسراي التركي برباعية دون رد.

وخلال المباراة سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر وأهدر ركلة جزاء، ليصل إلى هدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة TNT Sports: "أعجبني أسلوب لعبنا وكذلك الضغط، وأيضًا رد فعل الجماهير عندما حاول جالاتا سراي إضاعة الوقت كما توقعت. الشكوى الوحيدة هذا الموسم أننا أضعنا العديد من الفرص ولم نسجل".

وأضاف: "الإيجابي أننا قدمنا أشواطًا جيدة، وفي مباريات سابقة كنا نمنح المنافس فرصة خلال عشر دقائق ليسجل، لكن اليوم لم يحدث ذلك. لا أعتقد أنهم صنعوا فرصة حقيقية، بينما واصلنا خلق الفرص باستمرار".

وعن الصلابة الدفاعية، قال: "من الجيد الحفاظ على شباك نظيفة. لم نستقبل فرصًا كثيرة هذا الموسم، لكننا كنا نستقبل أهدافًا، أما اليوم فلم نمنحهم حتى فرصة واحدة".

وتحدث عن محمد صلاح قائلاً: "هدف صلاح يعكس عقليته، فبعد إهدار ركلة الجزاء وهي لحظة صعبة، صنع هدفًا رائعًا ثم سجل بطريقته المعتادة".

وأشاد المدرب الهولندي بجماهير ليفربول: "دعم الجماهير يعني الكثير لي وللاعبين. أنفيلد أظهر أننا نستطيع خلق أجواء أفضل من ملعبهم. الجماهير تفاعلت مع إضاعة الوقت وهذا ساعدنا كثيرًا".

واختتم حديثه عن مواجهة باريس سان جيرمان: "في الموسم الماضي تم التفوق علينا خارج ملعبنا ثم خسرنا بركلات الترجيح. لم يتراجع مستواهم، لكن بعد ما قدمناه اليوم لن يكونوا سعداء بمواجهتنا".

وفاز ليفربول على جالاتاسراي برباعية في إياب دور الـ16 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، بعدما خسر في تركيا بهدف دون رد.

ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1 وهي مجموع المباراتين.

ليتلقي مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في دور الـ8 للبطولة وهي مواجهة مكررة من الموسم الماضي بعدما التقى الفريقين في دور الـ16.

