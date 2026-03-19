كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات

الخميس، 19 مارس 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - كرة سلة سيدات

حسمت فرق الأهلي وسبورتنج والجزيرة وهليوبوليس تأهلها لنصف النهائي.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 83-36 ليحسم مقعده في المربع الذهبي.

بينما حسم سبورتنج مواجهة البنك الأهلي بنتيجة 92-64.

ونجح هليوبوليس في حسم مقعده بالمربع الذهبي بعد الفوز على الشمس بنتيجة 71-55.

وأخيرا تغلب الجزيرة على الصيد بنتيجة 60-53 في ختام مباريات ربع النهائي.

ويصعد الأهلي لمواجهة الجزيرة في نصف النهائي.

بينام يمواجه سبورتنج فريق هليوبوليس.

ولم يحدد اتحاد السلة مواعيد مباريات نصف النهائي أو النهائي حتى الآن.

وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي.

وحصد بالموسم الجاري الأهلي لقب دوري المرتبط وبطولة إفريقيا للأندية.

بينما توج سبورتنج بلقب كأس السوبر.

