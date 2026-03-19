إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما

الخميس، 19 مارس 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

إيدي هاو

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن الشوط الثاني أمام برشلونة كان صعبا ومؤلما على الفريق رغم ما قدموه في الشوط الأول.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا بنتيجة 7-2 على ملعب الكامب نو، ووصل مجموع المباراتين لنتيجة 8-3.

وقال إيدي هاو في المؤتمر الصحفي: "الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما، من الصعب اللعب ضد برشلونة، لكن في الشوط الأول سيطرنا وكان لدينا هجمات مرتدة، وكان هذا تمثيلا جيدا لطريقة لعبنا".

أخبار متعلقة:
وواصل "النقطة الفارقة كانت عند الهدف الثالث لصالح برشلونة نفسيا، كان الأمر صعبا، خاصة قبل الاستراحة، وكان مشابها لما حدث في مباراة الذهاب، كنا سنذهب للاستراحة بشعور جيد، وكان كل شيء ممكنا، لكن من الناحية الذهنية، لم نتمكن من التعافي".

وأتم "كنا رائعين في كثير من لحظات الشوط الأول، لكن ارتكبنا العديد من الأخطاء، دفاعنا لم يكن بنفس المستوى الذي قدمناه قبل أيام قليلة".

وسجل أهداف برشلونة كل من: رافينيا هدفين، مارك بيرنال، لامين يامال، فيرمين لوبيز، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، فيما أحرز أنتوني إيلانجا ثنائية نيوكاسل.

وينتظر برشلونة المتأهل من أتلتيكو مدريد أو توتنام في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.

برشلونة نيوكاسل إيدي هاو
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525516/إيدي-هاو-الشوط-الثاني-كان-صعبا-ومؤلما