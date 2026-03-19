جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي

الخميس، 19 مارس 2026 - 00:50

كتب : حسام نور الدين

أجرى إبراهيم محمد "الأسيوطي" لاعب شباب الأهلي مواليد 2005 جراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

وتعرض الأسيوطي للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي ضد إنبي في دوري الجمهورية للشباب.

وقال أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين إن ابراهيم خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأكد أسامة مصطفى أن اللاعب خضع للجراحة بعد فحوصات دقيقة، والتي تم إرسالها للخبير النمساوي فينيك الذي أكد على ضرورة إجراء العملية الجراحية.

وتم تصعيد الظهير الأيمن الشاب للفريق الأول للأهلي في الفترة الماضية وشارك مع الأحمر في مباريات كأس عاصمة مصر.

الأهلي الدوري المصري إبراهيم الأسيوطي
/articles/525515/جراحة-ناجحة-في-الرباط-الصليبي-لـ-إبراهيم-الأسيوطي-لاعب-شباب-الأهلي