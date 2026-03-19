كرة طائرة - العلامة الكاملة مستمرة.. انتصار سيدات الأهلي والزمالك في ثالث جولات الدوري

يستمر فريقا الأهلي والزمالك في صدارة جدول ترتيب دوري السيدات للكرة الطائرة بالعلامة الكاملة.

وذلك بعد إقامة مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بمسابقة الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم فريق سيدات الأهلي المباراة بنتيجة (25-12، 25-14، 25-14).

بينما تغلب فريق سيدات الزمالك على دلفي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم فريق سيدات الزمالك المباراة بنتيجة (29-27، 25-12، 28-26).

وكانت قد حسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.

ويقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بألقاب دوري المرتبط والسوبر المصري وكأس مصر للسيدات هذا الموسم.

كما تشارك فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.