كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش
الخميس، 19 مارس 2026 - 00:34
كتب : FilGoal
تأهل زد إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.
وأقيمت المباراة على ملعب جهاز الرياضة.
ووصل زد للنهائي للمرة الثانية بعد موسم 2023-24 الذي خسر خلاله اللقب أمام بيراميدز.
وينتظر زد الفائز من مباراة بيراميدز ضد إنبي لمعرفة هوية منافسه في النهائي.
وسيقام النهائي يوم 10 مايو على استاد القاهرة الدولي.
وتقدم طلائع الجيش في الدقيقة 62 بهدف عسكي من عبد الله بكري.
وفي الدقيقة 87 أدرك أحمد عادل التعادل لزد.
وفي الشوط الإضافي الأول تقدم زد بهدف من رأفت خليل، وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء أضاف محمود صابر الهدف الثالث وأنهى اللقاء لصالح زد.
