كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش

الخميس، 19 مارس 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

رأفت خليل - محمود صابر

تأهل زد إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

وأقيمت المباراة على ملعب جهاز الرياضة.

ووصل زد للنهائي للمرة الثانية بعد موسم 2023-24 الذي خسر خلاله اللقب أمام بيراميدز.

كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي منافس مصر.. إيران: نتفاوض مع فيفا لإقامة مبارياتنا في كأس العالم بالمكسيك إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية ويتأهل لمواجهة إنبي في كأس مصر منافس مصر - الاتحاد الآسيوي: إيران ما زالت في كأس العالم حتى الآن

وينتظر زد الفائز من مباراة بيراميدز ضد إنبي لمعرفة هوية منافسه في النهائي.

وسيقام النهائي يوم 10 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وتقدم طلائع الجيش في الدقيقة 62 بهدف عسكي من عبد الله بكري.

وفي الدقيقة 87 أدرك أحمد عادل التعادل لزد.

وفي الشوط الإضافي الأول تقدم زد بهدف من رأفت خليل، وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء أضاف محمود صابر الهدف الثالث وأنهى اللقاء لصالح زد.

جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي بهدف أحمد حمدي وعودة الونش.. الزمالك يهزم جينيس استعدادا لمواجهة أوتوهو في إطار دعم الدولة للرياضة.. اجتماع جوهر نبيل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر خبر في الجول - موعد إعلان قائمة منتخب مصر و4 أسماء مرشحة استعدادا لقائمة السعودية في خبر مرسل للصحفيين.. اتحاد الكرة يعلن إلغاء ودية مصر وإسبانيا إبراهيم حسن لـ في الجول: إلغاء مواجهة إسبانيا الودية كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي أمير عزمي مجاهد مدربا لـ أبو قير للأسمدة
إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات 43 دقيقة | رياضة نسائية
إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
