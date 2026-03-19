بهدف أحمد حمدي وعودة الونش.. الزمالك يهزم جينيس استعدادا لمواجهة أوتوهو

تغلب الزمالك على فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث بهدف دون مقابل وديا استعدادا لمواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

واستضاف استاد الكلية الحربية المواجهة الودية بين الفريقين.

وسجل أحمد حمدي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح التونسي سيف الجزيري.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود الشناوي - عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - السيد أسامة - سيف محمد - محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد - أحمد شريف - عمرو ناصر - أيمن أمير عبد العزيز.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور في الشوط الأول وهدد مرمى فريق جينيس في أكثر من فرصة لكن دون ترجمتها لأهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من بارون اوشينج وخالد السيد ويوسف وائل وأحمد حمدي ومحمد حمد وسيف الجزيري.

وفي الدقيقة 52 سجل أحمد حمدي هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح التونسي سيف الجزيري، ودفع الجهاز الفني بمحمد عبد الفتاح حارس المرمى بدلًا من محمود الشناوي.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات مكثفة من لاعبي الأبيض لتعزيز التقدم في ظل السيطرة على مجريات الأمور، لكن غياب التوفيق حال دون التسجيل، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على استاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.