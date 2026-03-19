الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا

تأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة أمام توتنام بنتيجة 3-2، وبمجموع 7-5 في المباراتين.

وسجل ثلاثية توتنام كل من: كولو مواني هدف، وتشافي سيمونز هدفين، فيما أحرز ثنائية أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، ودافيد هانكو.

وسيواجه أتلتيكو مدريد برشلونة في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، ويقام مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو والعودة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل كولو مواني الهدف الأول لـ توتنام برأسية بعد عرضية مميزة من ماتياس تيل ليضعها في شباك خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد.

وأحرز خوليان ألفاريز هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني بصناعة من أديمولا لوكمان بتسديدة صاروخية على يمين جوليلمو فيكاريو حارس توتنام.

وبعد مرور 6 دقائق من هدف التعادل تقدم تشافي سيمونز من جديد لصالح توتنام بهدف ثاني بصناعة من آرتشي جراي.

وسجل دافيد هانكو هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد بصناعة جوليان ألفاريز في الدقيقة 75.

وعاد تشافي سيمونز ليسجل هدف ثالث لصالح توتنام وثاني له في المباراة في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ليحقق توتنام انتصارا ثمينا ويتأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ8 لمواجهة برشلونة في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.