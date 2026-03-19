كرة سلة - الأهلي يحسم المباراة الفاصلة ضد سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي الدوري

حسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي مسابقة الدوري بعد الفوز على سبورتنج في المواجهة الفاصلة.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 80-58 في المباراة الفاصلة بربع النهائي والتي أقيمت على صالة الأهلي.

وبذلك يصعد الأهلي لمواجهة فريق المصرية للاتصالات في نصف النهائي.

وتفوق الأهلي منذ البداية بعدما حسم الفترة الأولى بنتيجة 18-11، بينما أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 35-27.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة كبيرة من الأهلي لتنتهي بنتيجة 63-40.

ونجح الأهلي في حسم المباراة بنتيجة 80-58.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائي من الدوري الممتاز على صالتي برج العرب بمحافظة الإسكندرية وصالة العاصمة الجديدة بمحافظة القاهرة.

وذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا أيام 25 و26 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الفاصلة في حال التعادل يوم 2 إبريل.

ومن المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية والخامسة على صالة محافظة الفريق صاحب الترتيب الأفضل في الدور التمهيدي.

بينما تلعب المباراتان الثالثة والرابعة على صالة محافظة الفريق الآخر.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري منافسه الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن يواجه المصرية للاتصالات فريق الأهلي.

يذكر أن الأهلي حامل اللقب بعدما فاز على الاتحاد في نهائي النسخة الماضية.