توقف 3 مباريات في الدوري القطري بسبب الهجمات الإيرانية

توقفت 3 مباريات في الدوري القطري بشكل مفاجئ بعد مرور 21 دقيقة بعد انطلاق صافرات نظام الإنذار الوطني.

وأقيمت اليوم الأربعاء 18 مارس 3 مباريات لحساب الجولة 19 من الدوري القطري بين السيلية والشحانية، والغرافة ضد أهلي الدوحة وأم صلال ضد قطر.

وتوقفت الـ 3 مباريات ما يقارب النصف ساعة قبل العودة مرة أخرى لأرض الملعب لاستكمال المباريات.

تطبيق بروتوكول التهديد الأمني المرتفع لأول مرة في دورينا .. وان شاء الله لآخر مرة

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في حينها أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة".

ثم كشفت عبر حسابها على منصة "أكس" أن الدفاع المدني تعامل مع حريق في منطقة راس لفان جرّاء استهداف إيراني وسيطرت على الحريق دون مصابين.

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في منطقة راس لفان جرّاء استهداف إيراني.

وحقق السيلية الفوز بنتيجة 3-2 على الشحانية وفاز الأهلي بنتيجة 4-1 على الغرافة وتعادل أم صلال مع قطر سلبيا.

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري بعد مرور 19 جولة برصيد 38 نقطة ويليه الشمال والغرافة برصيد 34 نقطة لكل فريق قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وتوقف المنافسات الرياضية المحلية في قطر لمدة 12 يوما منذ 1 مارس وحتى 12 من نفس الشهر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على دول الخليج خلال حربها مع أمريكا وإسرائيل.