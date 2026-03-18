فليك: لامين ورافينيا يقررون فيما بينهم من يسدد ركلات الجزاء

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

كشف هانز فليك مدرب برشلونة أنه لا يتدخل في اختيار منفذ ركلات الجزاء ويترك الأمر بين رافينيا ولامين يامال بالتشاور فيما بينهم.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام نيوكاسل بنتيجة 7-2 في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا، وبمجموع المباراتين وصلت نتيجة المباراة الإجمالية لـ 8-3.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "لامين يامال ورافينيا يقررون فيما بينهم من يسدد ركلات الجزاء، وهذا جيد، لا توجد مشكلة".

وواصل "كان الشوط الأول صعبا، نعلم أنهم فريق يضغط بقوة ويجيد المواجهات الفردية، ولم يكن الأمر سهلا علينا، سجلنا الهدف الأول لكننا استقبلنا هدفا، وأنا سعيد بتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول".

وأردف "تحدثنا بين الشوطين عن ضرورة التقدم أكثر في الملعب، وعدم فقدان الكرة كثيرا، لأننا خسرناها في مرات عديدة، وهو ما منح نيوكاسل فرصا للهجمات المرتدة السريعة، كنا بحاجة للسيطرة على المباراة بشكل أكبر".

وكشف "طلبنا اللعب بتركيز أكبر وتنظيم دفاعي أفضل، وقد نجحنا في ذلك، لأننا قدمنا مباراة رائعة في الشوط الثاني، وأكثر ما أعجبني هو التزام اللاعبين بالأفكار التي تحدثنا عنها بين الشوطين، لدينا فريق شاب، ومن الرائع رؤية تطورهم وروح المنافسة لديهم يوما بعد يوم".

وعن تطور الدفاع قال: "قدم خط الدفاع أداء رائعا رغم الإرهاق، واللاعبون أداروا مجهودهم بشكل جيد، نعلم أنه يمكننا التحسن دفاعيا، لكن الشوط الثاني كان قويا جدا".

وعن روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة قال: "ليفاندوفسكي واحد من أفضل اللاعبين، وأفضل المهاجمين داخل منطقة الجزاء، عندما رأيت هدفه الأول أعجبني كثيرا، لأن دفاع نيوكاسل عادة قوي جدا في الكرات الثابتة".

وأتم "في اعداد موسم 2024 كان لدينا لاعبين أعمارهم 15 سنة فقط، والجانب الذهني هنا رائع، فهم يحبون المنافسة جدا، يحبون التنافس، وهذا هو الجوهر، وأعتقد أن لا ماسيا قامت بعمل رائع، لأن أهم شيء هو المنافسة، أن يتم قياسك مباراة بمباراة، وهم يحبون ذلك ويستمتعون به".

