الأولى مع ليفربول منذ تصدي كورتوا.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام جالاتاسراي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

أهدر محمد صلاح قائد منتخب مصر ركلة جزاء لفريقه ليفربول أمام جالاتاسراي التركي.

ويلعب ليفربول ضد جالاتاسراي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرقلة سوبوسلاي، والنتيجة تشير إلى تقدم الأحمر 1-0.

وتقدم محمد صلاح لتسديد لكرة الجزاء وحاول وضعها من أعلى الحارس لكنه تصدى للكرة.

وتعد هذه الركلة هي الأولى التي يهدرها محمد صلاح مع ليفربول منذ ركلة الجزاء أمام ريال مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووقتها تصدى له تيبو كورتوا، وكانت هذه الركلة بالتحديد منذ 476 يوما.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في تركيا بفوز جالاتاسراي بهدف دون رد.

