آس تكشف مدة غياب جوان جارسيا عن برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية مدة غياب جوان جارسيا حارس برشلونة بعد إصابته أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام نيوكاسل بنتيجة 7-2 في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا، وبمجموع المباراتين وصلت نتيجة المباراة الإجمالية لـ 8-3.

وأوضح التقرير أن الحارس الإسباني سيغيب لأسبوعين بعدما تعرض لشد بسيط في العضلة الخلفية.

وسيغيب جوان جارسيا عن مباراة رايو فايكانو المقبلة في الدوري الإسباني الأحد المقبل، وسيعود أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد التوقف الدولي.

وغادر جوان جارسيا الملعب في الدقيقة 85 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه فويتشيك تشيزني.

وسجل أهداف برشلونة كل من: رافينيا هدفين، مارك بيرنال، لامين يامال، فيرمين لوبيز، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، فيما أحرز أنتوني إيلانجا ثنائية نيوكاسل.

وينتظر برشلونة المتأهل من أتلتيكو مدريد أو توتنام في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.