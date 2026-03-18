تيباس: استثمار رونالدو في ألميريا سيحدث نقلة عالمية للنادي

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن وجود كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي كمستثمر محتمل في نادي ألميريا يشكل نقطة تحول كبير في مسار النادي على المستوى التسويقي والاقتصادي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر ألميريا

وقال تيباس في تصريحات خلال مؤتمر تقرير التحليل الاقتصادي والمالي لموسم 2024-2025: " إن وجود مستثمر مثل كريستيانو رونالدو كمساهم يمنح النادي مكانة دولية مرموقة، وأعتقد أن هذا ما يسعى إليه النادي".

وواصل " ارتباط اسم كريستيانو رونالدو بالنادي يعزز انتشاره الدولي، ويفتح آفاقا أوسع في مجالي التسويق والاستثمار".

وأردف " وجود شخصية بحجم كريستيانو سيسهل على ألميريا إيجاد رعاة جدد وزيادة الإيرادات، حتى في ظل التحديات الحالية".

وأتم " أعلم أن ألميريا هو بالفعل خامس أكثر الأندية الإسبانية متابعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التفاعل يمنح النادي قيمة كبيرة في جذب الرعاة".

وينظر إلى هذه الخطوة المحتملة كجزء من استراتيجية لتعزيز الانتشار الدولي للنادي، مستفيدا من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها رونالدو عالميا، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على الجوانب التجارية والتسويقية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن ألميريا استحواذ رونالدو على 25 % من أسهم النادي والاستثمار مع المجموعة السعودية المالكة للنادي.

ويلعب رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، ويقوده حاليا لتصدر ترتيب الدوري وسط منافسة شرسة مع أهلي جدة والهلال.