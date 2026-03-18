تيباس: استثمار رونالدو في ألميريا سيحدث نقلة عالمية للنادي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 22:24

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن وجود كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي كمستثمر محتمل في نادي ألميريا يشكل نقطة تحول كبير في مسار النادي على المستوى التسويقي والاقتصادي.

وقال تيباس في تصريحات خلال مؤتمر تقرير التحليل الاقتصادي والمالي لموسم 2024-2025: " إن وجود مستثمر مثل كريستيانو رونالدو كمساهم يمنح النادي مكانة دولية مرموقة، وأعتقد أن هذا ما يسعى إليه النادي".

وواصل " ارتباط اسم كريستيانو رونالدو بالنادي يعزز انتشاره الدولي، ويفتح آفاقا أوسع في مجالي التسويق والاستثمار".

أخبار متعلقة:
تيباس يرد على تشافي: لا صحة لموافقة الليجا على عودة ميسي تيباس يرد على بيريز: خطاب إقصائي متكرر.. ومغالطات حول مشروع CVC واتفاق ميامي تيباس يكشف عن الموقف في حال مواجهة الفرق الإسبانية لخصم إسرائيلي تيباس: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة

وأردف " وجود شخصية بحجم كريستيانو سيسهل على ألميريا إيجاد رعاة جدد وزيادة الإيرادات، حتى في ظل التحديات الحالية".

وأتم " أعلم أن ألميريا هو بالفعل خامس أكثر الأندية الإسبانية متابعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التفاعل يمنح النادي قيمة كبيرة في جذب الرعاة".

وينظر إلى هذه الخطوة المحتملة كجزء من استراتيجية لتعزيز الانتشار الدولي للنادي، مستفيدا من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها رونالدو عالميا، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على الجوانب التجارية والتسويقية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن ألميريا استحواذ رونالدو على 25 % من أسهم النادي والاستثمار مع المجموعة السعودية المالكة للنادي.

ويلعب رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، ويقوده حاليا لتصدر ترتيب الدوري وسط منافسة شرسة مع أهلي جدة والهلال.

كريستيانو رونالدو ألميريا خافيير تيباس
نرشح لكم
الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا صلاح يسجل ويفعل كل شيء وليفربول يتأهل برباعية في جالاتاسراي أول لاعب إفريقي.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا فليك: لامين ورافينيا يقررون فيما بينهم من يسدد ركلات الجزاء الأولى مع ليفربول منذ تصدي كورتوا.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام جالاتاسراي آس تكشف مدة غياب جوان جارسيا عن برشلونة هدية لـ لابورتا.. برشلونة يمطر شباك نيوكاسل بسباعية في أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا – ليفربول (4)-(0) جالاتاسراي.. تأهل رفاق صلاح
أخر الأخبار
بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة 4 دقيقة | سعودي في الجول
الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحسم المباراة الفاصلة ضد سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي الدوري 9 دقيقة | كرة سلة
صلاح يسجل ويفعل كل شيء وليفربول يتأهل برباعية في جالاتاسراي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توقف 3 مباريات في الدوري القطري بسبب الهجمات الإيرانية 34 دقيقة | الوطن العربي
"يعزز مصداقية الكرة الإفريقية".. بيان من الاتحاد المغربي بعد سحب كاف كأس الأمم من السنغال 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
أول لاعب إفريقي.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فليك: لامين ورافينيا يقررون فيما بينهم من يسدد ركلات الجزاء 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
/articles/525501/تيباس-استثمار-رونالدو-في-ألميريا-سيحدث-نقلة-عالمية-للنادي