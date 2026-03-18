قائمة الأرجنتين - انضمام سداسي أتلتيكو مدريد وتواجد بريستياني لمواجهة جواتيمالا

انضم 6 لاعبين من أتلتيكو مدريد لـ قائمة منتخب الأرجنتين في مواجهة جواتيمالا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وألغيت مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي فيناليسما بسبب عدم توصل الاتحادين لاتفاق على ملعب جديد للمباراة بعد تعذر إقامة المباراة في قطر.

وتواجد السداسي: خوان موسو وناهول مولينا ونيكولاس جونزاليس وجوليانو سيميوني وتياجو ألمادا وخوليان ألفاريز في قائمة التانجو.

وشهدت القائمة تواجد جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي الذي أثار الجدل مؤخرا بسبب العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، فيما يغيب فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خيرنيمو رولي (مارسيليا الفرنسي) – خوان موسو (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الدفاع: ناهول مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جونزالو مونتيل (ريفر بليت الأرجنتيني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) – ماركوس سينيسي (بورنموث الإنجليزي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – توماس بالاسيوس (إنديبنديتي الأرجنتيني) – جابريل روخاس (راسينج الأرجنتيني) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني)

الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – ماكسيمو بريوني (كومو الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – فلانتين باركو (ستراسبورج الفرنسي) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي الأمريكي) – إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – نيكو باز (كومو الإيطالي) – جانليوكا بريستياني (بنفيكا البرتغالي) – نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) – تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – خوسيه لوبيز (بالميراس البرازيلي) – خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع جواتيمالا يوم 31 مارس الجاري على ملعب لا بومبونيرا معقل فريق بوكا جونيورز.

ويتواجد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم مع الجزائر والأردن والنمسا في ذات المجموعة.