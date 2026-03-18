قائمة الأرجنتين - انضمام سداسي أتلتيكو مدريد وتواجد بريستياني لمواجهة جواتيمالا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

انضم 6 لاعبين من أتلتيكو مدريد لـ قائمة منتخب الأرجنتين في مواجهة جواتيمالا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وألغيت مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي فيناليسما بسبب عدم توصل الاتحادين لاتفاق على ملعب جديد للمباراة بعد تعذر إقامة المباراة في قطر.

وتواجد السداسي: خوان موسو وناهول مولينا ونيكولاس جونزاليس وجوليانو سيميوني وتياجو ألمادا وخوليان ألفاريز في قائمة التانجو.

وشهدت القائمة تواجد جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي الذي أثار الجدل مؤخرا بسبب العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، فيما يغيب فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خيرنيمو رولي (مارسيليا الفرنسي) – خوان موسو (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الدفاع: ناهول مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جونزالو مونتيل (ريفر بليت الأرجنتيني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) – ماركوس سينيسي (بورنموث الإنجليزي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – توماس بالاسيوس (إنديبنديتي الأرجنتيني) – جابريل روخاس (راسينج الأرجنتيني) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني)

الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – ماكسيمو بريوني (كومو الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – فلانتين باركو (ستراسبورج الفرنسي) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي الأمريكي) – إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – نيكو باز (كومو الإيطالي) – جانليوكا بريستياني (بنفيكا البرتغالي) – نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) – تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – خوسيه لوبيز (بالميراس البرازيلي) – خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع جواتيمالا يوم 31 مارس الجاري على ملعب لا بومبونيرا معقل فريق بوكا جونيورز.

ويتواجد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم مع الجزائر والأردن والنمسا في ذات المجموعة.

التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
/articles/525500/قائمة-الأرجنتين-انضمام-سداسي-أتلتيكو-مدريد-وتواجد-بريستياني-لمواجهة-جواتيمالا