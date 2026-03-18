انتهت كرة سلة - الأهلي (80)-(58) سبورتنج.. الأحمر يتأهل

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة

يلعب الأهلي ضد سبورتنج في المباراة الفاصلة بربع نهائي الدوري المصري.

وكان سبورتنج فاز في مباراة الذهاب بينما نجح الأهلي في تحقيق الفوز بالمباراة الثانية.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لملاقاة المصرية للاتصالات في نصف النهائي.

الأهلي يحسم تأهله بعد الفوز 80-58

ق4:30 الأهلي يواصل سيطرته 75-51

نهاية الفترة الثالثة 63-40

1:00 الأهلي يتقدم 58-40

6:30 صحوة حمراء وتقدم الأهلي 45-31

8:27 تقدم الأهلي 37-31

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 35-27

4:27 الأهلي يوسع الفارق 27-18

5:28 تقدم الأهلي 23-18

7:30 الفارق يتقلص وتقدم الأهلي 20-18

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى 18-11 للأهلي

1:45 صحوة سكندرية والنتيجة 15-10

4:15 ثلاثية أولى من الأهلي والنتيجة 13-4

5:35 صحوة الأهلي مستمرة 10-2

6:12 الأهلي يتقدم 8-2

8:30 الأهلي يتقدم 4-0

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

الأهلي كرة سلة سبورتنج
