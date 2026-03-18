هدية لـ لابورتا.. برشلونة يمطر شباك نيوكاسل بسباعية في أبطال أوروبا

تأهل برشلونة لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق انتصار كبير أمام نيوكاسل بنتيجة 7-2 على ملعب كامب نو، وبمجموع المباراتين وصلت نتيجة المباراة الإجمالية لـ 8-3.

وسجل أهداف برشلونة كل من: رافينيا هدفين، مارك بيرنال، لامين يامال، فيرمين لوبيز، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، فيما أحرز أنتوني إيلانجا ثنائية نيوكاسل.

وينتظر برشلونة المتأهل من أتلتيكو مدريد أو توتنام في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من برشلونة، وأحرز رافينيا الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 6، بدأت الكرة بتمريرة من لامين يامال في وسط الملعب لرافينيا الذي أهداها لـ فيرمين لوبيز ووضعها على طبق من ذهب لـ رافينيا ليسجل الهدف الأول لـ برشلونة.

وبعد مرور 15 دقيقة عاد نيوكاسل إلى المباراة بعدما سجل إيلانجا هدف التعادل بعد تسديدة على يمين جوان جارسيا حارس برشلونة ليعود نيوكاسل سريعا إلى المباراة مسجلا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا.

وعاد برشلونة سريعا ليتقدم بعد مخالفة نفذها رافينيا إلى جيرارد مارتن الذي أعطى الكرة إلى مارك بيرنال الذي وضعها في شباك آرون رامسديل حارس نيوكاسل في الدقيقة 18.

وعند الدقيقة 28 أحرز إيلانجا من جديد هدف التعادل لـ نيوكاسل، بعد عرضية مميزة من هارفي بارنيس لاعب نيوكاسل ليضعها في شباك جوان جارسيا معدلا النتيجة من جديد، ليسجل هدفه الثالث مع نيوكاسل منذ انضمامه للفريق.

وأهدر ليفاندوفسكي هدفا محققا لـ برشلونة في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من رافينيا ليضعها أعلى المرمى.

وفي كرة مزدوجة بين لامين يامال وليفاندوفسكي أهدروا هدفا محققا في الدقيقة 45+1 بعد تمريرة من جواو كانسيلو ظهير برشلونة وضعها ليفاندوفسكي في رامسديل وعادت إلى لامين الذي سددها خارج المرمى.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بثواني بسيطة بعدما أمسك كيران تريبيير قائد نيوكاسل بـ رافينيا في منطقة الجزاء ليعود الحارس إلى تقنية الفيديو وتم تأكيدها وسجلها لامين يامال مسجلا هدف برشلونة الثالث ويصبح أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف العاشر وأكثر في دوري أبطال أوروبا.

وأكد فيرمين لوبيز تقدم برشلونة بهدف رابع في الدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من رافينيا في وسط الملعب لينفرد بالمرمى ويضعها في شباك آرون رامسديل.

وبرأسية رائعة سجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الخامس في الدقيقة 55 ليؤكد تأهل برشلونة للدور المقبل.

وبعد مرور نصف ساعة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدفه الثاني والسادس لـ برشلونة في شباك نيوكاسل بتسديدة على يمين رامسديل حارس نيوكاسل.

ليفاندوفسكي يزيد الغلة ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والسادس لبرشلونة برشلونة 6 2 نيوكاسل يونايتد #دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2026

واختتم سباعية برشلونة رافينيا بالهدف السابع والثاني له في المباراة بعد خطأ من دفاعات نيوكاسل استغله رافينيا وسدد الكرة على يسار رامسديل في الدقيقة 72.

