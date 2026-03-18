في إطار دعم الدولة للرياضة.. اجتماع جوهر نبيل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، وبحضور إبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك داخل استاد القاهرة الدولي، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية للفترة المقبلة، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقطاع الرياضة وتطوير المنظومة الرياضية.

وتناول اللقاء استعراض خطة إعداد المنتخب خلال المرحلة القادمة، ومناقشة احتياجات الجهاز الفني من معسكرات ومباريات ودية، بما يضمن الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر المنتخب الوطني، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، والتأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني للمنتخب.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخب الوطني باعتباره واجهة الرياضة المصرية، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

فيما استعرض حسام حسن رؤية الجهاز الفني وخطة العمل، مؤكدًا السعي لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، وتسعد الجماهير، وتقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد اللقاء داخل استاد القاهرة الدولي، أحد أبرز الصروح الرياضية في مصر، ليعكس ما تشهده البنية التحتية الرياضية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم خطط إعداد المنتخبات الوطنية ويوفر بيئة احترافية متكاملة تساعد اللاعبين على تحقيق أفضل أداء.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة وديا، بعد إلغاء مباراة إسبانيا الودية.

ومن المنتظر أن يبدأ معسكر منتخب مصر يوم الإثنين المقبل 23 مارس الجاري استعدادا لمواجهة السعودية.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.