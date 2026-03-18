مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (1)-(0) جالاتاسراي.. صلاح يهدر ركلة جزاء

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

سوبوسلاي - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

ق 45+4: صلاح يهدر ركلة جزاء

ق 45+2: ركلة جزااااااء لسوبوسلاي

ق 33: تسديدة قوية من سوبوسلاي ينقذها الحارس

ق 29: صلاح يهدر بغرابة

ق 25: جووووووووول سوبوسلاي

انطلاق المباراة

أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525493/مباشر-أبطال-أوروبا-ليفربول-0-0-جالاتاسراي-انطلاق-المباراة