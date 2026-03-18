مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (1)-(0) جالاتاسراي.. صلاح يهدر ركلة جزاء
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
ق 45+4: صلاح يهدر ركلة جزاء
ق 45+2: ركلة جزااااااء لسوبوسلاي
ق 33: تسديدة قوية من سوبوسلاي ينقذها الحارس
ق 29: صلاح يهدر بغرابة
ق 25: جووووووووول سوبوسلاي
انطلاق المباراة
هدية لـ لابورتا.. برشلونة يمطر شباك نيوكاسل بسباعية في أبطال أوروبا تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام جالاتاسراي انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (7)-(2) نيوكاسل.. تأهل مستحق لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا تشكيل برشلونة - تبديل وحيد.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل تشواميني: سنقدم هدية لدياز بعد تتويج المغرب بأمم إفريقيا مدرب تشيلسي: أتفهم إحباط الجماهير.. وهذا الموسم كان ضروريا لإعادتنا إلى الواقع قائمة برشلونة - لا غيابات جديدة أمام نيوكاسل لويس إنريكي: فخور بطريقة لعبنا.. وتشيلسي استحق التسجيل